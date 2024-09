OVO JE MAKSIMALNA KAZNA KOJA PRETI RODITELJIMA DEČAKA UBICE! Advokat: Postupak će se brzo završiti, ali niko neće biti zadovoljan

Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, majci i ocu dečaka koji je 3. maja prošle godine počinio stravičan zločin u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, gde je ubio devetoro učenika i čuvara škole nastavljeno je suđenje u Višem sudu u Beogradu.

Na pretresu su svedočili teško ranjena nastavnica istorije Tatjana Stevanović, zatim dadilja Kecmanovića, kao i DNK veštak, a ono što je po ko zna koji put povredilo i razbesenelo oštećene roditelje ubijene dece, koji su sedeli u sudnici, jeste navodna drskost okrivljenog Vladimira Kecmanovića.

Nastavnica istorije koja je bila očevidac zločina i držala je čas kada je dečak ubica ušao naoružan pištoljima u svoj razred, kako Kurir nezvanično saznaje, ispričala je da se sve dogodilo brzinom svetlosti.

O ovom suđenju danas su za Kurir televiziju govorili advokat Aleksandrar Radivojević i glavn urednik Kurira Rajko Nedić.

Nedić se prvo dotakao drskosti roditelja dečaka koja je šokirala javnost:

- Kecmanović je predstavio sebe i svoju porodicu kao žrtve ovog događaja, što je izazvalo revolt kod roditelja ubijene dece, neki su protestovali a neki su napustili sudnicu. Preostaje saslušanje vlasnika streljane koji je sporazumno priznao krivicu.

Advokat je najpre govorio o činjenici da je suđenje porodici Kecmanović trenutno zatvoreno za javnost, a odgovorio je i na pitanje je to tako.

- Ono što je razlog za zatvoreno saslušavanje je interes dece i roditelja koji imaju ogromnu bol oko svega toga. Sud može u svakom momentu da otvori javni pretres. Interesantno je da odbrana insistira da bude otvorena za javnost,a motiv za to je težina krivičnih dela koja se roditeljima stavlja na teret - rekao je Radivojević, pa objasnio:

- Težina slučaja ne leži samo u izvršenju zločina, već u tome koliko se on temeljno pripremao za ubistva. Infromisao se o tome koje su granice krivične odgovornosti, šta može da mu se dogodi. Zbog odredbi krivičnog zakonika koje moraju da važe za sve, Tužilaštvo ne može da goni nikoga za ubistvo. Zato se roditelji sada gone za izazivanje opšte opasnosti i načina na koje se čuvalo oružje. Ovaj ceo postupak će se relativno brzo završiti, ali se plašim da niko neće biti zadovoljan.

04:48 KECMANOVIĆI SE PREDSTAVLJAJU KAO ŽRTVE Advokat za Kurir: Roditeljima dečaka-ubice se ne sudi za ubistvo, ovo je MAKSIMALNA KAZNA

- Pratio sam slučajeve gde su druge države na razne načine rešavale ovakve slučajeve. U SAD imate mogućnost da se goni maloletno lice za ubistvo, dok u nekim drugim zemljama treba izvršiti psihološku procenu, ne možete nekoga kazniti ako on ne razume ozbiljnost onoga što je uradio. Ovaj dečko je izuzetno inteligentan, očigledno je znao tačno šta hoće da uradi, ali on ne pravi razliku između dobra i zla. Jedini krivci su roditelji, možemo se žaliti na društvo i društvene mreže, ali roditelji su tu da sve to prekontrolišu - rekao je advokat Radivojević.

- Neverovatno je ponašanje Kecmanovića i njegove supruge. Oni se prvih dana nisu ni obraćali javnosti, sve vreme govore da nisu krivi. Utvrđeno je da je obučavao dete da uči da puca, da je držao oružje u kući, umesto da su se u početku iskreno izvinili porodicama dece i prihvati odgovornost, tvrde da je ovo hajka na njih i da je ugrožena bezbednost njegove porodice. Maksimalna kazna koju može da dobije je 12 godina zatvora - rekao je Rajko Nedić.

