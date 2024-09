SASUO CEO ŠARŽER U ALEKSANDRA, U ISTO VREME KAMERU ZAKLANJAO LEVOM RUKOM: Ubica razneo auto i nestao! Jedna stvar ostaje MISTERIJA

Leskovački biznismen Aleksandar Mikić (32) ubijen je na današnji dan pre sedam godina u sačekuši u centru tog grada. On je izrešetan u rafalnoj paljbi, a potom je odjeknula eksplozija automobila na parkingu Tehničkog fakulteta. Iako se isprva mislilo da su u pitanju odvojeni zločini, ispostavilo se da su pucnjava i eksplozija povezane.

Mikić je ubijen ispred zgrade čiji je investitor bio i u kojoj je imao stan. Ubistvo su snimile okolne kamere, ali se lice napadača ne vidi na snimku jer ga je, verovatno svestan postojanja video nazora, tokom zločina koji je trajao nepuna dva minuta sve vreme zaklanjao levom rukom.

Kamere su zabeležile da je Mikić svojim "alfa romeom" došao do zgrade i da je, u trenutku kada je nameravao da napusti vozilo, jedan od napadača izašao je iz drugog automobila, dotrčao do prozora vozača i ispraznio okvir u Mikića, odnosno ispalio je 15 metaka, od kojih ga je pogodilo sedam. Potom se vratio do svog automobila u kom ga je čekao vozač, ušao na zadnje sedište i pobegli su sa mesta ubistva.

foto: Printscreen Facebook

Upravo taj automobil kojim su pobegli, podignut je u vazduh samo nekoliko minuta kasnije, a tokom eksplozije je oštećeno još jedno vozilo. Automobil su uništili kako bi se rešili tragova, što ukazuje na to da je likvidaciju izvršio profesionalni ubica.

Na sedištu pored ubijenog Mikića nađen je njegov pištolj, pa se pretpostavljalo da je on uzvratio vatru. Ubice su navodno u njega pucale iz pištolja marke "zbrojevka", češke proizvodnje.

Bio umešan u otmicu

Kako su mediji pisali u vreme ubistva, Mikić je bio umešan u otmicu lokalnog dilera kom je oteo novac, a koja se dogodila oko sedam godina pre ubistva. Sudski postupak za to krivično delo završen je nedugo pre likvidacije. Ipak, nije bilo dokaza, niti sumnji, da je to krivično delo povezano sa Mikićevim kasnijim ubistvom.

Dve godine pre ubistva je pretučen u jednom kafiću u centru Leskovca, pred mnoštvom ljudi. Napadači su pronađeni, ali nije poznato šta se dalje dešavalo povodom tog napada.

Za Mikića je tada navedeno da je kao mlađi bio "opasan momak", ali da se u godinama pre ubistva povukao, pokušavao da se bavi biznisom, odnosno ulaganjem u izgradnju ili renoviranje stambenih zgrada, a godinu dana pre ubistva registrovao je preduzeće.

Krivični dosije Aleksandra Mikića je bio pozamašan. On je pravosnažno osuđen za šest krivičnih dela, među kojima su nanošenje teških i lakih telesnih povreda, nelegalno nošenje oružja, nasilničko ponašanje, iznude. Zbog ovih dela izdržavao je višegodišnje kazne.

On je 14 puta dobijao krivične prijave, a neke od njih odnose se na trgovinu narkoticima, koja je, navodno, jedno vreme bila u fokusu njegovih kriminalnih poslova.

Ubijen zbog sumnjivih poslov na Malti? Spekulisalo se da je Mikić najverovatnije ubijen zbog krupnog posla koji je u tajnosti pripremao na Malti. Pretpostavlja se da je Mikić nekom moćnom igraču u inostranstvu hteo da otme posao ili deo tržišta, zbog čega je i naručeno njegovo ubistvo. Veruje se da je ubica odmah nakon likvidacije napustio Srbiju. Nikada nije otkriveno ko je počinio zločin.

Kurir.rs/Telegraf