"MOLILA SAM DA SMIRI DETE, UBILA ME OD BATINA" Bivša košarkašica za Kurir: Vukla me za kosu, pa bacila da razbijem glavu o beton

Nekadšnju reprezentativku Jugoslavije u košarci, Tanju Ilić, brutalno je pretukla sugrađanka. Do svađe je došlo nakon što je Ilićeva zamomila da se dete, koje je bilo u prisustvu žene, ne spušta trotinetom niz rampu za invalide postavljenu iza zgrade u kojoj stanuje.

Nešto kasnije, Ilićeva je izašla iz zgrade kako bi nahranila mačku,a samo nekoliko sekundi nakon toga doživela je pravi pakao, i dobila povredu tri rebra.

- Otišla sam da nahranim mačku koju sam videla ispred zgrade. Kada me je žena videla, ona je pretpostavila da sam izašla kako bih se raspravljala sa njom, i onda je rekla svom sinu da slobodno nastavi sa igrom. Ja sam uhvatila motorčić i rekla sam "nemoj sine, molim te", i dete je počelo da plače, razumem, dete je. Ona se zaletela na mene i rekla "nemoj da mi diraš dete". Ona je mene pesnicom udarila u vrat, toliko me je zabolelo. Ja sam klekla, a ona je meni zarila nokte u ruku i uhvatila me za kosu - rekla je bivša košarkašica pokazujući povrede.

Ona je pred kamerama Kurir televizije ispričala, do detalja, horor koji je usledio:

- Meni to liči na profesionalni zahvat. Ruku mi nije puštala, imala sam ogromnu rupu od noktiju. Krenula je kolenima da me udara po bubrezima i rebrima, uzastopno. U jednom trenutku me toliko bolelo da sam mislila da mi je otišao bubreg. Ona vrišti, sve pred svojim detetom, i dete vrišti i plače. Ja sam je uhvatila za butinu da je uštinem, da bi me pustila. Ona me tada još više stegla za kosu i povukla me jedno dva metra i bacila me, ja sam pala i udarila glavom o beton. Tako sam ostala i neko je prošao i prokomentarisao "jao, verovatno je od vrućine pala". Nije me pitao da li mi je dobro. Ova žena je ostala da stoji, počela nekoga da doziva, nekog muškarca. On joj je rekao "da li si ti normalna, jel pokušavaš da je ubiješ", ona je odgovorila "razmišljam da je udarim nogom u glavu, pa nek crkne."

Kako dalje govori, njoj je prišao komšija koji je zapravo i taj koji ju je spasio. Na pitanje komšije šta se desilo, žena koja ju je prebila je odgovorila da ne zna ništa, i da je samo videla Tanju kako se srušila.

Ona je par dana kasnije doživela još jedan stravičan slučaj nasilja, kada je neki muškarac prvo šutnuo njenu mačku kada je Tanja sišla da je uvede u zgradu, i uputio joj preteće reči. Zatim joj je stavio ruke oko vrata, prekinuo joj dotok vazduha, i udario joj glavu o zid.

- Vikala sam upomoć, ali niko od stanara me nije čuo, već je bilo 10 uveče. Cela ruka mi je bila plava. To je bila životinjska snaga, neki bes, mržnja - isrpičala je Tanja.

