OTAC ZATEKAO JEZIVU SCENU, UZEO ĆERKICU (3) U NARUČJE... Strašni detalji trovanja devojčice u Brajkovcu: "To uopšte nije normalno"

Trogodišnja devojčica iz sela Brajkovac koja se juče otrovala alkoholom dok je sama ostala sa braćom i sestrom u kući gde su živeli sa majkom, i dalje se nalazi u Tiršovoj. Nju je, kako saznajemo, u nesvesnom stanju pronašao komšija, koji je istog momenta pozvao oca devojčice.

00:14 Kurir u Lazarevcu na mestu gde se trogodišnje dete otrovalo alkoholom

Kako saznajemo, otac je došao odmah po pozivu komšije koji je pronašao dete u nesvesnom stanju. On je tada u naručje uzeo ćerku i zajedno sa starijim sinom, odvezao devojčicu u bolnicu. Ostalo dvoje dece ostalo je kod kuće samo, do dolaska policije i nadležnih iz Centra za socijalni rad.

foto: Kurir

- Kuća u Brajkovcu ostala je potpuno prazna. Majka je tu živela sa četvoro svoje dece, dvoje iz prvog braka, dvoje iz drugog. Ne znam ni od čega su živeli, ovde su se doselili ima možda nekih pet, šest godina. Živela je sa tim nevenčanim suprugom, međutim njega nema ovde već sigurno godinu dana - kaže komšija za Kurir i dodaje da je majka otrovanog deteta i ranije imala problema sa decom.

foto: Kurir

- Najstariji dečak je bežao od kuće do sad ko zna koliko puta, on sad ima oko 12 godina, a već nekoliko puta se dešavalo da uđe u neki autobus i samo ode i nema ga. To uopšte nije normalno, nikome nije jasno šta se dešavalo tamo u toj kući.

Inače, kako saznajemo, o slučaju je obavešten i Centar za socijalni rad koji je, prema nezvaničnim informacijama, oduzeo decu, koja su inače ostala sama u kući, nakon što je otac otrovane devojčice odvezao nju i brata iz Brajkovca ka bolnici.