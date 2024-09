DECA SU DOŠLA I VIKALA - "SEKA NAM UMIRE!" Komšija koji je prvi zatekao otrovanu devojčicu: Ne reaguje, glava joj samo PADA UNAZAD

Komšija koji je devojčicu iz Brajkovca kod Lazarevca zatekao u nesvesnom stanju, govorio je za Kurir, o prizoru koji je zatekao kada su ga detetova braća i sestra pozvala rekavši da im "seka umire".

Trogodišnje dete je, prema dostupnim informacijama, u Tiršovu kasnije dovedena u pratnji oca zbog teškog trovanja alkoholom. Međutim, još uvek se ne zna tačno kako je došlo do toga, s obzirom na to da je komšija u kući zatekao troje dece i otrovanu devojčicu.

00:14 Kurir u Lazarevcu na mestu gde se trogodišnje dete otrovalo alkoholom

- Ja sam sedeo kod komšija koji žive preko puta njihove kuće, samo što sam došao na kafu, ulaze dvoje od njih četvoro i viču "Seka nam umire", ja sam iste sekunde skočio da vidim šta se dešava. Kad sam došao, video sam devojčicu kako leži na trambolini, bio sam potpuno van sebe, gledam kako ja da pomognem detetu, niti znam šta joj je, niti išta. Pitam decu gde im je majka, što ne zovu nju, oni svi u glas kažu "Majka je u bolnici", tad tek nisam znao šta da mislim - priča za Kurir komšija koji je našao dete u nesvesnom stanju.

foto: Kurir

Kako nam je dalje ispričao, on je u tom haosu odlučio da traži broj oca otrovane devojčice, koji već više od godinu dana ne živi u Brajkovcu.

- Setio sam se da negde imam zapisan njegov broj, odmah sam ga zvao, u tom momentu nisam ni razmišljao kako to da mu saopštim, dete jeste živo, diše, ali ne reaguje, glava samo pada unazad. Ali šta da se radi, pozvao sam ga i rekao kako jeste. On se čovek brzo stvorio u Brajkovcu, iako je bio usred ture s obzirom na to da vozi za neku firmu. Iz Šapca je došao odmah do ove kuće, uzeo ćerkicu, poneo je na leđima i za ruku uzeo starijeg sina i odvezao odmah za bolnicu - kaže nam komšija i dodaje da je ostalih dvoje mališana ostalo u kući.

foto: Kurir

- Ne znam da li ih je majka i ranije ovako ostavljala same. Juče je ceo dan sve vrvelo od policije, dolazili su valjda i iz Centra za socijalni rad i odveli i tu ostalu decu. To je trebalo i ranije da se desi, ovo je potpuno zanemarivanje dece - istakao je on.

Naš sagovornik ispričao nam je i da je majku dece video poslednji put početkom ove nedelje, stoga nije siguran uopšte, kada je otišla u bolnicu, kako navodno kažu mališani.