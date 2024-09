UMELA JE DA OSTAVI DECU I NE DOĐE PO 15 DANA Meštani Brajkovca o porodici devojčice koja se otrovala alkoholom: Otac nije dolazio

Meštani Brajkovca kod Lazarevca ostali su zatečeni vešću da se trogodišnje dete iz njihovog komšiluka otrovalo alkoholom, kada je kod kuće ostala sama sa braćom i sestrom, takođe maloletnicima, bez prisustva majke sa kojom inače žive u ovom selu.

Kako su komšije ispričale za Kurir, ovo nije prvi put da je majka ostavila decu prepuštene same sebi po čak nekoliko dana. Ovog puta, kako su mališani rekli, majka je bila u bolnici, međutim još se ne zna da li je žena tamo i ukoliko jeste, iz kog razloga.

- Umela je da ostavi decu i da je nema po 15 dana, bili su prepušteni sami sebi na milost i nemilost. Najstarije dete ima 12 godina, a ostali su mlađi, šta oni znaju o spremanju hrane, o presvlačenju ili bilo čemu. Ko zna šta su jeli, ako su uopšte jeli to vreme dok majka nije bila tu - rekla je jedna komšinica za Kurir.

Inače, majka otrovane devojčice iz prvog braka ima dvoje dece, kao i iz drugog, s tim da je, prema rečima komšija, nevenčani suprug napustio dom pre malo više od godinu dana.

- Ko zna da li je sve ovo vreme otac uopšte viđao tu decu, ovde on uopšte nije dolazio, niti su deca išla kod njega, koliko znamo. Možda su se telefonom čuli, ali dolazio nije. Njih dvoje se nikako nisu slagali, otac dece nije mogao dugo da izdrži tu, on je čovek vredan, normalan, a za majku nemamo nijednu lepu reč iskreno. Umela je da dovede kući razne muškarce, šta reći drugo... - priča komšinica i dodaje da otac otrovane devojčice nije mogao mnogo da uradi, s obzirom na to da ga je nevenčana supruga redovno prijavljivala policiji.

- Čovek se spasao kada je otišao odavde, šta god da joj je prigovorio za decu, ona je zvala policiju i izmišljala svakakve gluposti, njemu je valjda to došlo preko glave i rešio da se skloni, pa zato i nije mogao da viđa svoju decu, a što se tiče dece iz prvog braka, oni su neko vreme bili u hraniteljskoj porodici, pre nego što su se doselili, kasnije ih je ona uzela opet i dovela tu - rekla je naša sagovornica.

00:14 Kurir u Lazarevcu na mestu gde se trogodišnje dete otrovalo alkoholom

"Čas idu u školu, čas ne idu"

Inače, komšije su istakle da decu već neko vreme viđaju u dvorištu kuće, iako je školska godina uveliko počela.

- Već nekoliko dana su svi tu, a ovi stariji koji bi trebalo da idu u školu, izgleda danima ne idu. Čas idu, čas ne idu, a majke nigde nema, njima je rekla da ide u bolnicu, kakva to majka može decu da ostavi tako, nikome nije jasno. Da je i otišla u bolnicu, što ne verujemo, mogla je nekome da kaže, da neko pričuva tu decu, a ne same da ih ostavi.

Iz tog razloga, mi smo kontaktirali Osnovnu školu u Brajkovcu, inače izdvojeno odeljenje škole "Mihailo Mladenović Selja". Direktorka ove škole oglasila se za Kurir i rekla da su deca ove porodice upisana redovno u školu.

- Deca su upisana u školu redovno i pohađala su nastavu od početka školske godine. Reč je o našem izdvojenom odeljenju u selu Brajkovac, naravno morala bih da proverim šta se dešavalo sa nastavom ove nedelje sa njihovim razrednim starešinom, da li su bili na časovima i ukoliko nisu, da li je taj izostanak bio opravdan - rekla je direktorka ove škole za Kurir i dodala da ona nije čula ništa o ovom slučaju, niti su je još uvek kontaktirali nadležni.