"LUKA VUKSANOVIĆ SE I DALJE VODI KAO NN LICE" Porodica i posle njegove sahrane nema mira, pojavila se majka posle dugo godina

Luka Vuksanović (26) iz Beograda koji je 24. avgusta stradao u večernjim časovima na putu za Mladenovac, a čije je telo nađeno tek devet dana kasnije, još uvek se vodi kao NN lice, što porodici dodatno otežava situaciju u kojoj se nalazi, tražeći istinu o tome kako je njihov rođeni uopšte stradao.

- Lukina porodica je potpuno van sebe zbog svega što čitaju u medijima. Od momenta nesreće, pojavio se veliki broj pretpostavki, počev od toga da je Luka s namerom nestao i pobegao, pa do toga da ga je neko jurio pa iz tog razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Svakakve su priče bile i zato svi teže ka tome da se konačno dođe do istine, da i mi svi budemo mirni, iako Luku više ništa neće vratiti - započeo je priču Lukin bliski prijatelj za Kurir.

foto: Marko Karović

On je potom istakao do kakvih saznanja je porodica došla sada kada se sve stišalo i kada su se donekle svi pomirili sa činjenicom da Luke nema. Naime, nedavno su saznali kako je zapravo Luka izgubio život, međutim, stvari koje su bile u vozilu kada je Luka imao saobraćajnu nesreću, nisu u mogućnosti da dobiju iz razloga što se Luka još uvek vodi kao NN lice, iako je već uveliko potvrđen njegov identitet.

Kada smo ga pitali kako Lukini roditelji podnose vest da ga više nema, rekao nam je da je Lukin tata preminuo, a da već dugo nije imao kontakt sa majkom.

foto: Drustvene Mreže

- Majka se sve ove godine nije ni čula ni videla sa Lukom. Njegova majka ima drugu porodicu, a otac mu nije živ. Kada je nestao, ona se nije ni pojavila, javila se tek kada je videla u novinama da je Luka pronađen mrtav - kaže njegov bliski prijatelj za Kurir i dodaje da bi porodica jako volela da dobije njegove stvari koje su nađene u kolima, zbog velike sentimentalne vrednosti.

Kako nam je prijatelj objasnio, Luka je bio neko ko je uvek bio nasmejan, voleo je život, adrenalin, voleo je brzu vožnju da bi tako na kraju nažalost i stradao.

- Luka je bio onaj prijatelj u grupi koji nas je zasmejavao i svojom pojavom. On uđe u mračnu prostoriju i kada se pojavi na vratima, ti videš sunce, vidiš Luku koji osmeh nikada nije skidao sa lica. Umeo je često da bude inicijator svakakvih ludosti, dođe niotkuda i kaže: "Ajmo malo do Rumunije", jednostavno je bio takav i svi smo voleli te njegove vrline, sve nam to nedostaje - priča naš sagovornik.

Luka je, kako kaže njegov prijatelj, bio uvek uzorno dete, ispoštovao je sve očeve želje i dok je on bio živ, ali i nakon njegove smrti. Nikada nije radio nešto što to ne bi voleli da znaju članovi njegove porodice.

foto: Drustvene Mreže

Podsećanja radi, Lukino telo pronađeno je devet dana kasnije u žbunju koji se nalazi svega 30 metara od mesta nesreće, a telo je pronašao jedan pripadnik policije.

Trenutno je u toku veštačenje automobila koje će pokazati da li je sve bilo u redu sa automobilom, s obzirom na to da je očigledno izgubio kontrolu u jednom momentu i izazvao ovu stravičnu nesreću.