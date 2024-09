OBRT U SLUČAJU UBISTVA U ŽITORAĐI: Vladanu ukinut pritvor! Policija ispitivala komšije, svi kao jedan rekli POTPUNO ISTO

Viši sud u Prokuplju ukinuo je pritvor Vladanu S. (49) iz sela Glašinac kod Žitorađe osumnjičenom da je 31. jula ubio komšiju Dejana Ilića. Vladanu je pritvor do 30 dana određen 2. avgusta ali iako je to tužilaštvo tražilo, nije mu produžen.

Predrag Tomović, Vladanov branilac potvrdio je da će se u daljem toku postupka njegov klijent braniti sa slobode.

- Svedoci su saslušani pa su prestali razlozi za određivanje pritvora tako da je moj klijent izašao na slobodu. Verujem da su odluci da mu ne produži pritvor doprineli i iskazi saslušanih svedoka, meštana Glašinca koji su listom svoje izjave pred sudom počinjali rečima: - Vladan je najbolji čovek! - kazao je Tomović.

Advokat ističe da smatra da Vladan nije izvršio teško ubistvo, za koje je propisana kazna zatvora od deset godina do doživotne robije, kako je Više javno tužilaštvo okvalifikovalo ovaj događaj.

- Tužilaštvo je kvalifikaciju dela zasnovalo na motivu, da je Vladan navodno Dejana Ilića ubio iz osvete jer mu je mesec dana ranije srpom posekao majku. Tvrdim da to nije tačno, Vladan se bojao tog čoveka jer ga je on već napadao, mesec dana pre ubistva nasrnuo je na njega nunčakama i izudarao ga a u rukama je imao i nož. Zatim je napao i njegovu majku i isekao je srpom. Dejana su se svi plašili, Vladan je tako odreagovao bojeći se za život svoje majke i rodbine jer je verovao da će ponovo biti napadnuti a ne u nameri da mu se sveti zbog onog što je prethodno uradio - rekao je Vladanov branilac.

foto: Privatna arhiva

Najavio je da će u daljem toku postupka priložiti veštačenje pokojnog Dejana obavljeno nakon što je uhapšen zbog napada na Vladanovu majku u kojem su, kako Tomović kaže, stručnjaci psihijatrijske struke naveli da postoji mogućnost da ponovi delo.

- S obzirom na takav stav veštaka, trebalo je da Dejan ostane u pritvoru u kojem je bio zbog napada na Vladanovu majku. Da se to dogodilo, on bi danas bio živ a Vladanu se ne bi sudilo - zaključio je advokat Tomović.

Vladan je pre ubistva upozoravao na opasnost koju je, prema njegovoj oceni, predstavljao njegov komšija.

- Psihički bolesnik Dejan Ilić zvani Zeka, bolesnik koji ima bar deset krivičnih dela što za pokušaje ubistva, što za silovanje i pokušaje silovanja, danas je napao moju majku srpom koja ima skoro 80 godina i jedva 50 kilograma. Njega zakon štiti zato što ima F šifru. Napada decu i žene po selu u mestu Glašinac kod Žitorađa. Bolesnik šeta svakog dana sa nožem po selu i koji se hvali da ima spisak dvadeset ljudi iz sela za odstrel. Policija kaže da je nemoćna i da nisu nadležni za njegovo hapšenje zato što je on psihički bolesnik. Znači on može da uzme pušku i pobije pola sela, a zakon za njega ne važi - napisao je on na svom FB profilu mesec dana pre ubistva.

Kobnog dana Dejan i Vladan su se susreli ispred seoske prodavnice, usledio je najpre verbalni a zatim fizičku sukob koji se okončao ubistvom. Vladan je nakon što je izbo komšiju otišao kući i sam se prijavio policiji. Na saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom u Prokuplju priznao je delo ali je isticao da je postupao u saomoodbrani.

- Dejana sam sreo slučajno, nisam poneo nož da bih ga napao već ga imam sa sobom zbog svakodnevnih poslova. Odredite mi pritvor iako neću ponoviti krivično delo jer ne želim da budem optužen da sam uticao na svedoke. Naprotiv, želja mi je da meštani Glašinca kažu kakav sam ja a kakav je bio Dejan - rekao je tužiocu nakon hapšenja Vladan.

Tokom saslušanja pred prokupačkim tužilaštvom bilo je sedamdesetak meštana Glašinca koji su najavili da će oni plaćati advokata i potpisati peticiju za ublažavanje Vladanove kazne.

- Vladan nije ubica, samo je štitio sebe, svoju porodicu i celo selo od tog čoveka koji je terorisao čitav Glašinac - kazao je jedan od komšija osumnjičenog za teško ubistvo.

