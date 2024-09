DOBRE VESTI! DEVOJČICA KOJA SE OTROVALA ALKOHOLOM PROBUDILA SE IZ KOME! Oglasila se tetka deteta i otkrila gde se sada nalazi

Trogodišnja devojčica iz okoline Lazarevca koja je bila u teškom stanju nakon što se u četvrtak otrovala alkoholom, na svu sreću je izašla iz kome i oporavlja se u beogradskoj bolnici.

Naime, kako smo ranije izveštavali devojčica se otrovala alkoholom kada je ostala sama sa braćom i sestrom u kuću u kojoj je živela sa majkom. Nju je u nevesnom stanju pronašao komšija koji je odmah pozvao njenog oca. Nesrećni čovek nije znao šta ga je snašlo, ali je uspreo da se pribere, uzeo je dete u naručje i sa starijim sinom krenuo u bolnicu.

Ovim povodom oglasila se i tetka otrovane devojčice Bojana Pavlović, inače rijaliti učesnica koja je između ostalog navela da se probudila iz kome.

ilustracija foto: Shutterstock

- Devojčica se probudila iz kome, sestra je još uvek u bolnici na ispitivanjima zbog transfuzije krvi - napisala je ona na Instagram profilu, a zatim je uputila brojne uvrede na račun komšija iz sela koji su naveli da je njena sestra loša majka.

- Moja sestra nikada decu nije ostavila same, desio se nesrećni slučaj. Nemojte se baviti lažima. Dete se i dalje nalazi na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Kako smo već pisali, kuća u selu nadomak Lazarevca sada je ostala potpuno prazna.

- Majka je živela tu sa četvoro dece, dvoje iz prvog braka, dvoje iz drugog. Ne znam ni od čega su živeli, ovde su se doselili pre nekih pet, šest godina. Živela je sa nevenčanim suprugom, međutim njega nema ovde već godinu dana - rekao je juče komšija za Kurir i dodao da je majka otrovanog deteta i ranije imala problema sa decom.

kuća u kojoj je došlo do trovanja devojčice foto: Kurir.rs/T. V./Nebojša Mandić

- Najstariji dečak je bežao od kuće do sad ko zna koliko puta, on sad ima oko 12 godina, a već nekoliko puta se dešavalo da uđe u neki autobus i samo ode i nema ga. To uopšte nije normalno, nikome nije jasno šta se dešavalo tamo u toj kući iza zatvorenih vrata.

Nadležni Centar za socijalni rad ovu porodicu ima u evidenciji, a kada se u četvrtak dogodio nemili događaj, ostala deca su zbrinuta na sigurno. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ovog nesvakidašnjeg događaja. Takođe, biće utvrđeno i da li će neko krivično odgovarati povodom trovanja.