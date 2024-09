KOMŠIJU UDARIO ČEKIĆEM JER MU JE NOŽEM UBO KRAVU, TUKAO KOMŠINICU Zmaj od Šipova: Svi bizarni prestupi nekadašnje rijaliti zvezde

Ilija Grahovac poznati kao Zmaj od Šipova, inače rijaliti učesnik uhapšen je jutros zbog sumnje da je pretukao komšinicu u Šipovu u Republici Srpskoj. Naime, ovo nije prvo hapšenje popularnog rijaliti učesnika, a pre godinu dana osuđen je zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Podsetimo, policija je jutros lišila slobode Iliju Grahovca i određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu. Njegov advokat Dušan Tomić potvrdio je za Kurir da je došlo do hapšenja i objasnio "da je neosnovano lišen slobode."

zmaj od šipova foto: Damir Dervišagić

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu u oktobru prošle godine osudio je Iliju Grahovca na novčanu kaznu u vrednosti od 1.000 evra, jer je u oktobru 2022. godine preko društvenih mreža pozivao ljude na likvidaciju predsednika Partije Demokratskog Progresa Branislava Borenovića. Na suđenju okrivljeni Grahovac priznao je krivicu, uputio reči izvinjenja i pokajao se za krivično delo koje je počinio.

- Bez obzira na činjenicu da je Grahovac proglašen krivim, nakon ličnog i javnog izvinjenja i činjenice da je bio nagovaran da to uradi, ja sam pred sudom izjavio da mu opraštam, što mu je sigurno ublažilo kaznu. Moj cilj nije bio da krivično odgovara ili materijalna korist, iako su njegove reči bile vrlo teške, a pozivi za likvidaciju bili usmereni direktno protiv mene. Cilj mi je da pokažem da politički motivisana mržnja ne treba proći nekažnjeno - izjavio je Branislav Borenović nakon presude lokalnim medijima.

dugogodišnji rijaliti učesnik ilija grahovac poznati kao zmaj od šipova foto: Damir Dervišagić

Inače, Grahovac je hapšen i avgustu 2019. godine kada je naneo povrede svom komšiji S. S. koga je, prema optužnici, udario čekićem u glavu nakon što mu je nožem ubo kravu. On je tada bio u jednomesečnom pritvoru, a kada je napustio ćeliju pravo je otišao u jedan rijaliti gde je prepričavao svoje zatvorske dane.

- Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku. Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred Bogom što mi je medved napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medveda koji mi je pobio nejaku telad - rekao je u svom stilu pred malim ekranima Zmaj.

Ilija Grahovac bi je hapšen i 2017, 2018. ali i 2015. godine zbog nelegalnog oružja, ali je tih optužbi oslobođen. Kako smo nedavno pisali, Zmaj od Šipova već neko vreme živi na rubu egzistencije i jedva sklapa kraj sa krajem.

"Spava pod vedim nebom i ponekad nekome od komšije čuva stoku."