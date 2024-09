foto: Kurir televizija

- Bilo je više situacija koje su njega obeležile kao ratnika. Bilo je susreta i pogibije civila, ali najveći utisak, kako piše u njegovom ratnom dnevniku, odnosno najteži momenat mu je bila pogibija njegovog prijatelja Martinovića i Mikićevića, to su mu bila dva najbolja prijatelja. Martinović mu je poginuo na pet metara, dok su izvlačili dva vojnika koja su upala u zasedu. Vozilo se pokvarilo ili stalo, koje je trebalo da im pruži zaštitu, a moj otac je ostao u rupi sa dva vojnika, ohrabrivao ih je, video da jedan drži bombu, a da je osigurač već izvađen. Tada mu je taj vojnik rekao da nije želeo da padne živ u ruke albanskih terorista i da je to bio plan koji su njih dvojica na brzinu smislili, da ako ostanu bez municije, upotrebe tu bombu. Moj otac je upotrebio tu bombu tako što ju je bacio u pravcu terorista. Njegov kolega je pritrčao da im pruži zaklon, potom su izvadili vojnike, osigurali ih, a moj otac je ostao da sačeka sledeći bezbedan trenutak da se i on izvuče, a u tom trenutku je njegov prijatelj pogođen na njegove oči.