PREMINULI MILIVOJE PEŠKIĆ foto: Kurir/M.S.

selo u kom se dogodio incident foto: Kurir/M.S.

- Imao je običaj da sedi na stoličici u dvorištu, a oko njega su bile ovce, razna živina i nekoliko pasa. Ranije je na toj poljani imao i konje i iskreno je voleo to mesto. On nije čuvao svinje, nego mu je pre nekoliko meseci doneto jedno belo prase. Hteli su da ga zakolju, ali deki je bilo žao. Voleo je životinje, tako da je čuvao to prase koje sam video letos, a koje je u međuvremenu baš izraslo. Deka je mnogo polagao računa o prehrani životinja, pa i prase verovatno nikada nije bilo gladno. Mi smo po selu čuli priče da ga je ta svinja izujedala po glavi , ali nismo hteli ni da verujemo u tako nešto, mada je poznato da su svinje svaštojedi - ispričao je sagovornik Kurira.

preminuli milivoje pešikić foto: Kurir/M.S.

- On to stalno radi kako bi skrenuo pažnju na sebe! Moj otac je živeo sam, a ja sam ga obilazila u proseku triput nedeljno. Nije se žalio na zdravlje i izgledao je normalno, preminuo je kao i svi ljudi prirodno. Nisu ga pojele svinje, to su gluposti, on nije ni imao svinje, imao je dve ovce i kokoške - započinje priču ćerka.