- Saša Čađenović je tražio da potpišem iskaz koji nema veze sa istinom, to sam odbila - dodala je optužena.

Radonjić je prvo ukazao na to da ne veruje u navode optužene da je odlučila da se preda nakon hapšenja Katnića, Lazovića i Čađenovića. Tužilac Radonjić je naglasio da ne stoje razlozi da se optužena osećala tada bezbednije, jer nije niko mogao da zna da li će pomenuta lica biti na osnovu odluke suda ili tužioca puštena da se brane sa slobode.

Takođe, tužilac je opovrgao i navode da se pritvor pretvara u kaznu, ističući da je za krivično delo na osnovu kojeg je određen pritvor optuženoj propisana kazna od jedne do osam godina zatvora. Tužilac je dodao da ne bi sebi dozvolio da sa funkcije koju obavlja komentariše da li je hapšenje Katnića, Lazovića i Čađenovića bila "javna tajna", kako tvrdi optužena.

Radonjić je podsetio da on nije bio obrađivač ovog predmeta. On je naknadno preuzeo ovaj postuak. Pred sudom je saslušan i Boban Hrkalović. On se izjašnjavao povodim okolnosti vezano za događaj kada je u lokal "Savoja" ušla maskirana osoba sa oružjem. Istakao je da je tada sekao hleb i da je video osobu sa kačketom koja ulazi u lokal i stoji na vrata dok okreće glavu i gleda levo i desno.