Nesreća se dogodila u popodnevnim satima, a sumnja se da je do nje došlo kada je Bračić vozio motor neprilagođenom brzin om i direktno se zakucao u automobil. Od siline udarca bajker je odleteo sa dvotočkaša, a automobil se prevnuo na krov.

- Molili smo se da preživi i on je uspeo da se izvuče. Oporavio se naš hrabri i borbeni čovek, delovalo je kao da se izvukao. Lekari su ga potom pustili na kućno lečenje, ali je nakon nekoliko dana došlo do komplikacija i on je preminuo.