Meštani Glašinca sa dobrodošlicom su dočekali svog komšiju Vladana S. (49) koji je sredinom prošle nedelje izašao iz pritvora u kojem je bio zbog ubistva Dejana Ilića (49) , takođe meštanina ovog žitoraćkog sela. Glašinčani su jednoglasni u tvrdnji da ih je Vladan sve spasao jer su godinama trpeli teror psihijatrijskog bolesnika koji nije dobio adekvatnu stručnu pomoć. Skoro četiri stotine ljudi iz ovog mesta potpisalo je peticiju kojom traži da Viši sud u Prokuplju ima u vidu ove činjenice kada bude donosio presudu s obzirom na to da Vladanu preti kazna zatvora od deset godina pa do doživotne robije, koliko je Krivični zakonik propisao za teško ubistvo za šta ga tereti tužilaštvo.

- Rekao sam ono što svaki meštanin ovog sela misli, Vladan je dobar čovek koji nije zaslužio dugogodišnju kaznu samo zato što je branio sebe, svoju porodicu i ceo Glašinac od Dejana. Poznajem ga godinama, radi kod mene i kod mojih drugova u plastenicima i o njemu mogu da kažem sve najbolje. Svedočio sam u njegovu korist kao i mnoge moje komšije, hoćemo da mu pomognemo, skupićemo i pare za advokata jer Vladan to ne može finansijski da podnese. Predali smo sudu peticiju 400 meštana, tražimo da mu se smanji kazna koliko je to moguće , da mu život ne prođe na robiji. Ima bolesnu majku koju je Dejan Ilić povredio, ona je i dalje u lošem stanju, Nedeljko (kako Vladana zovu u Glašincu) joj je desna ruka, kupuje joj hranu, vodi je do toaleta i za nju radi sve što treba. Mnogo je zabrinut i razočaran zbog saznanja da će, nakon odlaska na robiju, njegova majka ostati bez pomoći - objašnjava Krstić.

"Dejan je bio strah i trepet u selu"

- Lično sa njim nisam imao problema ali većina meštana u selu, uključujući i mog oca, jeste. Mog oca je izbo nožem kad su bili mladi i sa tim se izvukao. Bio je strah i trepet u selu a na Nedeljka se baš okomio, ne znam iz kog razloga. Nekoliko puta ga je napadao nožem, flašom ga je gađao, imao je problema i sa svojom porodicom. Taj čovek je trebao da se leči, imao je brojne dijagnoze ali je umesto tableta pio alkohol. Verovatno i institucije nisu uradile šta treba, da li je taj propust posledica nečijeg neznanja ili neiskustva ne znam ali mislim da je ovo moglo da se spreči. Neposredno pre ovog događaja smo razgovatrali o peticiji kojom bismo tražili da Dejan bude sklonjen iz Glašinca i zatvoren u ustanovu. Međutim, ljudi su se plašili da će on za to saznati da da će nam se osvetiti. Bojali smo se za svoje žene i decu, da je napao moju porodicu i ja bih morao da uradim isto što je učinio Vladan - zaključuje Krstić.

"On je jedna mučena duša"

- Bilo mi je drago kada sam Vladana ponovo video u selu jer ne zaslužuje to što mu se desilo. On je jedna mučena duša, pošten čoek, nije siledžija, lopov niti prevarant, sa njim niko nikad u selu nije imao problema. To ne mogu da kažem za Dejana koji je zlostavljao i svoju porodicu i čitav Glašinac. I moju porodicu je uništio, napao je moga brata a moj otac je onda uradio isto što i Vladan. Izbušio ga je nožem, dobio je dve godine zatvora ali ga je to koštalo posla na Železnici. Petnaest godina smo kuburili nakon što smo ostali bez prihoda a sve to zbog Dejana. Seksualno je napadao i članove svoje familije uključujući i decu. Baš pre ubistva u svoje dvorište je uvukao jednu devojčicu, samo vriska jedne komšinice ga je sprečila da napastvuje dete. Umeo je da stavi šajkaču i da uzme bajonet pa da dođe u kafić da prepada ljude. Nedavno je zaklao kera pred decom na igralištu, istraumirao ih je, od tada nigde deteta nije bilo na igralištima. Mogu da kažem da je Vladan skinuo veliki teret celom Glašincu. Verujem i da Vladan nije ubio Dejana, Dejan bi ubio njega. Žalosno je to što će Vladan ispaštati, jedina pravda bi bila da bude oslobođen - kazao je ovaj Glašinčanin.