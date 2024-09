Belivuk: Brate, šalji molim te zamenu, ja ne mogu više. Ili me ubijte ili ću se ubiti, u pet minuta je i Bucko rekao da je ovo previše za njega, došao je gazda kuće i rekao da nas traže ovi za motor preko njega, jer znaju da smo ovde, a taj motor je išao za sve do sada. Žena mi šalje papire za razvod. Ja ne mogu više, nemoj molim te da mi pišeš ništa. Ako treba da se kaznim reci gde, sam ću doći, ja ne mogu više, pukao sam. Znaš da dajem 101 posto sebe za sve vas i mene automatski, ali ne mogu više, kunem ti se. Ako može taj Hel i Bucko da ih samo vratim na drugu stranu, a meni reci gde da idem da se rešim, ići ću, ali ja moram odavde. Da li je nervni slom ili šta je, ne znam. Recite da sam sve najgore, ne zameram.

Zvicer: Neće Hel ako on (Belivuk) ne radi, on se prepao ili ne šta ne znam. I ove odma sjebao. Zvicer : Još kažem Sopranu (Veljko Belivuk), nemoj da ide ako će da nagrdi ljude. Radoje Živković : Šta je bilo Zvicer: Šalje mi prepisku od žene. Živković: Smeće jedno posrano, eto šta je. Govna jedna je...a. Da mi je Soprano rekao pre mog polaska da ne može da radi sa mnom, ja ne bi ni krenuo. Zvicer: Ovo je haos šta je napravio. Sramota, sram ga bilo

- Poneo sam foto aparat sa velikim objektivom. Veljko i ja smo otišli na Krf, tamo nas je čekao Janković. Sedeo sam s Veljkom i on je na aparatu pokazivao kapiju i to brdo odakle ih osmatraju, gde je ta kuća u kojoj su bili. Komentarisali su da se vide i ležake. Po par sati su sedeli i posmatrali ih i pokušavali da slikaju Kožara. Veljko mi je rekao da je dobra rezolucija i da može na kilometar slika. Slikan je Kožar u daljini kako ulazi - ispričao je Spasojević u istrazi, objasnio da su on i Belivuk kupili velike slamene šešire da bi se maskirali dok prate "škaljarce", a potom dodao: