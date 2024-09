"Došao sam po decu u školu u 15.55 sati. Pozvao sam sina, rekao je: "Tata, silazim za pet minuta". Nije prošao ni minut, kod školskog ulaza je nešto jako puklo! Od svih roditelja prvi sam dotrčao. Dok sam prilazio nisam ni znao da je to moje dete. Dolazim. Vidim - moje dete! U lokvi krvi. Ide mu krv na usta".

- Bio je u nesvesti. Podigao sam ga u naručje. Došla je patrola policije i njima sam zahvalan do neba. Stavili su ga u kola. Držao sam ga pozadi, onako u nesvesti, a oni su ga najvećom brzinom odvezli u Urgentni. Doktori su odmah izašli, uradili su sve što su mogli - priča ovaj otac.

On kaže da ni sada ne zna pouzdano kako je došlo do toga da dečak padne.

- Ne znam šta se desilo. Igrali su se... Kad sam ga uzeo, bio je skroz mokar, majica mu je bila mokra. Iako su neki navodili da je pao sa simsa, to nije istina, pao je iz učionice, bio sam tamo. Sada, da li su se peli na klupe, igrali šuge, žmurke, ne znam ni sam... Dete je inače dobro, odličan đak, ni na koji način nije problematičan... - dodaje on.

- Pomenili smo odmah temu. Rekao sam mu samo: "Nije to sada važno, samo budi jak".

- Ima prelom karlice, negnječenje pluća, polomljena mu je vilica na dva mesta... Najveći problem je da bude dobro u glavi, ali to krvarenje za sada ne pritiska mozak . On je sada pri svesti, u šok sobi je, snimili su mu glavu i čekamo izveštaj - objašanjava otac.

Dečak je, prema njegovim rečima, pao sa visine od 6, 7 metara. Otac dečaka kaže da će istraga utvrditi šta se desilo, da on ne krivi učiteljicu ni školu, ali...

- Učiteljica u borovku je divna učiteljica, sva deca je vole. Bila je u bolnici i rekla je da je, kada se to desilo, izašla do toaleta, da je nije bilo manje od pet minuta. Ne krivim nikoga, u smislu - mi nećemo tužiti školu, ali meni i dugo dete ide u školu, zabrinut sam. Deca se ne smeju ostavljati ni trenutak sama. Sin se za dlaku izvukao, ovo je moglo da bude fatalno. Ne dao bog nikom da vidi ono što sam ja video. Sinoć nisam mogao da spavam, 10 puta sam se okretao, samo mi je onaj prasak bio u glavi... Ja sam juče umro, nosio sam ga u naručju bez svesti, mislio sam da sam ga izgubio... Sve ovo pričam da se nekom ovo isto ili gore ne bi desilo - zaključio je on.