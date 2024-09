- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru rasvetlili su teško ubistvo i uhapsili D. B. (1978) iz okoline Boljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Kako se sumnja, on je u noći između 8. i 9. septembra razbio staklo na vratima kuće S. B. (1934) u selu Bogovina, a potom ušao unutra i naneo mu povrede u predelu glave i tela od kojih je ovaj devedesetogodišnji muškarac preminuo. Policijski službenici su na licu mesta zatekli beživotno telo S. B. vezanih ruku i nogu. Policija je izuzela tragove sa lica mesta na osnovu kojih je identifikovan D. B. iz sela Podgorac, osumnjičen za ovo krivičnio delo. Nakon intenzivne potrage i operativnog rada, policija ga je pronašla i uhapsila. Hapšenjem D. B. rasvetljeno je i razbojništvo koje je, kako se sumnja, on počinio 9. avgusta kada je ušao u jedno domaćinstvo u Podgorcu i, uz pretnju pištoljem, oteo oko 20.000 dinara od tridesetšestogodišnje žene, pa će protiv njega, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Zaječaru, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu - rekao je ministar Dačić.