- Znam da je Nikola bio dobar, ali nisam znala da su svi znali koliko je dobar. Na groblje idemo svaki drugi dan, nekad i pre i popodne, a ne možemo svaki zbog mog posla. Kad god odemo primetimo da je neko bio, dolaze ljudi stalno do njegove večne kuće. Svi koji su ga znali ne mogu da se pomire sa tim da mu se to desilo, da ga više nema. Ne mogu ni ja, borim se da budem hrabra, ali ne može se. Onda me tako uhvati i plač. Nikad se neću pomiriti sa tim. Imali smo sina, momka za primer, a sada ga više nemamo... Ovakvu sudbinu nismo zaslužilili ni moj Nikola, ni mi, niti bilo ko na svetu - uspeva da kaže Nikolina majka Ljiljana pre nego što je suze savladaju.

Otac Milenko, uglavnom ćuti i puši, kaže tek po neku reč.