- Brate, ja hoću samo da te naučim nekim stvarima, jer sam ja to radio kad je malo ko - bio, i mučio i grešio... Davno sam ti rekao treba napravit procenu koga biti i koga batine mogu otvoriti, pa upret... Nisu ovi momci bezazleni, za Šoća, Drecuna, Pavićka i ostale niko reč nije rekao... Ovi su nešto drugo, pogotovo Vukčević, profi ubica... Ponekog preskočiš brate, sedeš ga u džipa, daš mu cigar da zapali, kocku čokolade... ispadneš mangup, i postigneš efekat i zadužiš ljude samo zato što nisi dao da ga prospu. Ovako nikakav efekat, ništa od priče, a na foru se može postić mnogo. Ja ti ovo bratski pričam. Jer sam davno prošao kroz sve to. Sedeš ponekoga u auto, odvojiš ga sa Ivom i na fine, lepa reč gvozdena vrata otvara, za batine uvek imaš vremena - kaže Milović u poruci.

Lazović, sakriven iza nika JUNIOR new odgovara: “Sve si istinu rekao” .

- Od a do š. I ovo što kažeš meni razumem. Bez oba Zorana nigde veze, pogotovo za Terzića - i vodu mu dao i odvezali ga bili i seli ga na stolicu, pričali o travi, skrećao ga sa teme i pitao ga s kim se u PG

druži itd... Bez tate, ti znaš, tebe bih rekao, 2 sata ih nismo radili. Ni šoker, ni ogrlicu. Ni palili. On je zgučen bio u stanicu, nije moga’ na noge, pao sa motora, pa ga oni bucali - navodi Lazović.

- Nas zadržavali sat i po... Brate, mene oni ne zanimaju odma’ da ti kažem ja sam taj odnos prema njima napravio da se pomogne i da budem prijatelj njima, jer si ih ti tako predstavio. I ja više ne proveravam. I Carlos, kako kažeš, je naš brat i ja ga tako doživim, pa nikad ga ne upoznao. Samo on mora malo refrešovat vojsku, ovo su debili, samo mu nervozu stvaraju. Još je Terzić priznao Peku Žilevom, kao Peko iz PV pa imao slobodu da mu kaže da je pucača poveo iz BD, koji je pucao na Korkovado. On je lud, misli to ostaje između njega i Peka. Pa kaže da je Artur Komita. Još bili premazani nekom supstancom koja gori za uklanjanje tragova. I odma mu reci - pored svih tih njegovih drugova, jedino ti se zanimaš, zoveš da se pomaže itd... Ođe ćemo izgleda ja i ti najgore proći - objašnjava tadašnji neformalni šef Tima za posebnu operativnu podršku.