- Poslednje dve godine ja ne mogu da zagrlim mog sina i da mu čestitam rođendan, jer ja ne znam gde je on. Ne mogu da saznam ni od koga, osim raznih uličnih priča koje se završavaju negativnim ishodom . Polovina mene jeste mrtva, ali je polovina hrabra i snažna za moga sina, verujte mi, mogu da čujem istinu. Samo želim da pronađem svoje dete - navela je ona u snimku objavljenom na Tiktoku i dodala da je ranije pominjala imena dvojice muškaraca za koje je čula da su učestvovali u nestanku njenog sina, ali da su to informacije koje je dobila u porukama i da ona ne zna da li je to isitina ili ne.

- Želim da dođem do prave istine. Svesna sam da moj sin nije bio cveće, ali on je moj sin, i nije bio ni najgori. Meni treba samo istina, da dođem do mog deteta šta god da je u pitanju. Samo želim da dođem do njega. Molim vas, podelite video, ne bi li došla do istine. Meni kao majci treba istina gde je moj sin, šta mu se desilo. To hoću da znam, šta god da je, hoću istinu i da pronađem moje dete. Gde god da je. Patika njegova ako je ostala, hoću da je pronađem - plačući je majka nestalog Aresnovića uputila apel za pomoć.