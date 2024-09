Dejan D. (43) imao je zabranu prilaska svojoj bivšoj partnerki Dragani Krunić (39) , ali ga to nije sprečilo da je uhodi, a 29. jula izbo je nožom u stanu u Beogradu. Tom prilikom žrtva je zadobila teške telesne povede , ali je na svu sreću preživela, dok je nasilnik uhapšen nekoliko dana kasnije. Nasilniku je sada produžen pritvor, a Dragana se, kako kaže za Kurir, još uvek oporavlja i psihički i fizički.

Pa da podsetimo, osumnjičeni Dejan D. kobnog dana čekao je bivšu partnerku ispred zgrade. Stanari su videli da je Dejan D. u lošem stanju i o svemu su obavestili Draganu. Nasilnik je zatim došao do njenih vrata, pokušao je da uđe, ali kada mu nije dozvolila upao je u stan i izbo je nekoliko puta, tu se nije zaustavio već je napao i njenog prijatelja koji je bio sa njom u stanu.

- Iskreno, ovo što sma doživela teže mi je psihički da prihvatim, nego fizički, ali boriću se da on bude iza rešetaka. Hteo je da me ubije. Krvarila sam na stepenicama, doživela sam toliko toga, ali neću odustati zarad svih devojaka i žena koje imaju nasilne partnere.

- Dala sam iskaz, bilo mi je jako teško tamo. Ispričala sam koliko smo bili zajedno, kada su počeli naši problemi, kao i kada je postao nasilan prema meni. Dok sam pričala o tome ispred sebe imala sam sliku kako bežim krvava dok me on pomahnitalo juri - kaže u jednom dahu Dragana koja nije želela da joj se krije identitet iako je oštećena i povređena žena.

- Krvava i u bolovima počela sam da trčim sa osmog sprata. Na šestom sam izgubila snagu, ostala sam da ležim maltene u nesvesti. Najednom sam videla kako je N. J. protrčao pored mene, a Dejan ga je jurio nožem. Onda sam se pridigla i puzala sam dva sprata do svog stana da pozovem pomoć. Onda me dočekao još jedan šok, stan je bio ispreturan, nisam imala telefon, ni novac. Opljačkao me je! Uzela sam fiksni telefon i pozvala policiju. Brzo su došli zajedno sa ekipom iz Hitne - rekla nam je tada Dragana.