U porukama koje su razmenjivali optuženi, prema navodima tužilaštva, na čet grupi komentarisali to da su ispred restorana stajali Stevan Stamatović i njegova supruga, ali i da ubice uspore dok se ne vrate unutra da ne nalete tačno na njega na ulazu.

- Stajali su lisac Stevo i žena ispred restorana, ovi su prolazili kolima naši, dok su se okrenuli nikoga nije bilo ispred restorana, moguće je da su ušli u restoran, sad čekamo da vidimo koji je restoran, nikako da mi odgovore. Držite momke na vezi, nemoj da upadnu u pogrešni restoran moramo znati tačno koji je

- Nema šta, ulaziti ako ih je video Čabo

- To je restoran, može da se čeka ispred a može i unutra da se radi

- Ma ja bih da ih unutra deru, da nemaju gde da beže, dok sede unutra samo ako smo sigurni da su oni

- Ulazio je Denzel kaže omni su. Cabo gledao kroz prozor kaže oni su. Rosi i Soprano ih videli dva puta ispred restorana

- To je to onda. Neka ulete i reše

- Koliko je mesara? nek svaki metak ispale. Nemoj da sačuvaju ni jedan jedini

- Rekao sam da overe po pet u glavu obavezno