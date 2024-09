Aleksa Milosavljević (19) iz Sokobanje, pronađen je mrtav 18. avgusta ispod zidina Kalemegdana u Beograda . Smrt mladića za njegovu porodicu je misterija, a njegov otac u ispovesti za Kurir objašnjava da mu je najčudnije to što mu je rečeno da je njegov sin pao sa 20 metara visine, a na telu nije bilo ni jednog jedinog preloma. Kako nam kaže Dragiša Milosavljević, on samo želi da zna istinu o smrti sina, odnsno na koji način je izgubio život.

- Njegova smrt je misteriozna. Jako mi je teško kao roditelju da ne znam kako mi je sin nastradao. Izjeda me činjenica da ne znam kako je došlo do toga. Obdukcija je pokazala da ima samo jedan hematom na glavi, što znači da je nemoguće da je pao sa bedema. Da je pao kako se sumnja, od njega ne bi ništa ostalo, a ne da nema čak ni jednu jedinu slomljenu kost.

- Od tog dana imao sam mnogobrojna scenarija u glavi. Želim da isključim mogućnost da je digao ruku na sebe, jer on nije bio sklon tome. Takođe, kroz glavu mi prolazi i to da li je ga je možda neko gurno sa bedema i želeo da mu naudi, ali opet ponavljam to je nemoguće jer obdukcija to nije pokazala - navodi on i dodaje: