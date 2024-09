"Ona je optužena, odnosno osumnjičena za povredu ugleda Srbije. Tako piše u Krivičnom zakonu, tako se zove to krivično delo. Javnost treba da zna ko je počinio ovako ozbiljan prekršaj," kazao je Dačić.

Maksimalna kazna je do tri meseca zatvora

Za krivično delo povrede ugleda Srbije, maksimalna kazna je do tri meseca zatvora, što ministar smatra nedovoljno strogo. "Ja lično mislim da je to i suviše malo... Ne vredi ugled Srbije do tri meseca zatvora," kaže Dačić. Ministar je zaključio da bi u većini zemalja ovakav prekršaj bio mnogo strože kažnjen i naglasio da je sada na tužilaštvu da dalje vodi postupak.