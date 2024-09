- Cela porodica se ugasila u jednom trenu... Moji dobri i mili prijatelji. Išli su u manastir da se pomole Bogu, a on ih uze sebi. Znao je kakvi su to ljudi bili. To su bili divni anđele koji su hodali zemljom. Ti njihove dečji nevini pogledi. Bebi su u martu pravili prvi rođendan i krštenje, a sada treba da je sahranjuju, a tek je postala Božje dete - kaže potresnim glasom prijateljica i dodaje: