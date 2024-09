Okrivljeni se terete da su u Banjskom polju službenim automobilom JKP "Vodovod", čiji su radnici, udarili Danku, koja je sama izašla na put pored imanja njenog dede, i to tako što je osumnjičeni Srđan Janković, koji je bio za volanom "fijat pande", pri brzini od oko 20 na sat, desnim delom auta udario devojčicu, koja je pala naspram zadnjeg desnog točka. Kako se dalje navodi, osumnjičeni Dejan Dragijević, koji je bio suvozač, prvi je primetio da je Janković udario dete, stali su, a Dragijević je dete uneo u zadnji deo vozila i zadavio ga je. Zatim su se odvezli na deponiju na Starobanjskom putu, gde su po prethodnom dogovoru izbacili telo.

- Sve to su uradili u dogovoru kako ne bi bili krivično gonjeni - navodno se navodi u optužnici. Tužilaštvo, kako saznajemo, smatra da su prikupili dovoljno dokaza protiv dvojice optuženih i traže od suda da ih za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu osude na doživotnu robiju, bez mogućnosti pomilovanja.

- Gotovo dva sata je pričao do detalja šta se sve dogodilo. On je kazao da je nakon udarca kolima Danka pala, a da je on sa sedišta suvozača istrčao, prišao joj i u momentu počeo da je davi rukama. Stiskao joj je svom silinom vrat i ona je vrlo brzo, po njegovoj proceni, prestala da diše. Nakon toga ubacili su njeno telo u gepek, a zatim odvezli i bacili na deponiju - podseća izvor na jezivo priznanje, koje je, po oceni tužioca, bilo verodostojno.