Posle krvavog zločina u Atini u kom su Dedović i Stamatović ubijeni pred suprugama i decom, s kojima su ručali, optuženi su komentarisali su među sobom da su ubice u restoran ušle bez rukavica. Zvicer: Jeste imali rukavice? Brašnjović: Ne Vujotić: Šta pričaš to. Pa kako golom rukom na vrata? Brašnjović: Brate mi nismo znali ni gde ne ni šta je, sem da je restoran. Mislili smo da se to odnosi na sve a i kad smo čuli restoran mislilio smo da treba tako da se ne ofiramo. Da li ste svesni, mislite da smo toliki tantusi da oćemo namerno da padnemo. Po novinama od šestog kamere nisu radile i ne mogu ništa tu,još 30 ljudi je istrčalo posle toga

Zvicer: Pala stoka za neku tuču i pohapsili ih sve. Našli su nekome u jakni pištolj i falš dokumenta. Đe su krenuli sa pištoljem. Uh. Jel moguće da su išli tamo da se tuku Radoje Živković: Majmuni jedni Milan Vujotić: Ne bi me čudilo da su se između sebe pobili. Što bi se oni tukli s Grcima

Dva dana pred zločin, Zvicer obaveštava ostale da su uspeli da ih izvuku iz pritvora i da je to grupu koštalo 43.000 evra. Zvicer: 43h je ispalo što smo izvadili ove imbecile



Tokom istrage, iskaz je dao svedok saradnik u drugom postupku protiv Veljka Belivuka, Bojan Hrvatin, koji je objasnio da je Brašnjoviću bilo krivo što je Belivuk zbog incidenta koji su napravili bio ljut i da je zbog toga kada su ušli u restoran u Atini skinuo maramu i pokazao lice.

- Brašnjović je rekao da su se te večeri nećkali, da ih je bilo četvorica i da su nosili maske pre nego što su trebali da uđu, ali da je on skinuo svoju kada je ušao. Ispričao mi je da je rekao "kalispera" i da se uputio ka stolu za kojim su sedeli. Rekao je i da su napravili tu glupost ranije i da je Veljko Belivuk bio veoma ljut al da su uspeli da izvuku i da je on odlučio tada da skine masku, da je to morao zbog Veljka i zbog te gluposti. Smatrao je njega i Crnogorce braćom i da je zato dao lice, kako se kaže, da je skinuo masku da ga snime kamere - ispričao je Hrvatin tokom istrage.