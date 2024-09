Pola godine nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić u okolini Bora, Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Optuženi se terete da su devojčicu udarili službenim vozilom, stavili njeno telo u automobil, a potom ga bacili na deponiju. Do danas, telo Danke nije pronađeno, ali tužilaštvo tvrdi da poseduje dovoljno dokaza.

- Podsetimo, optuženi su prvobitno priznali zločin u prisustvu advokata i dali detaljno opisane izjave o tome šta se dogodilo. To priznanje, iako kasnije povučeno , tužilaštvo smatra kredibilnim jer je dato pred pravnim zastupnicima, a njihove izjave su bile identične, iako su ih davali odvojeno. Osim toga, tužilaštvo ima GPS podatke iz službenog vozila Vodovoda koje potvrđuju njihovo kretanje u kritičnom vremenu, u blizini mesta gde je devojčica poslednji put viđena.

- Pregledano je na hiljade sati video-snimaka , preslušano mnogo presretnutih razgovora, i sve to je dalo osnove da se podigne optužnica. Snimci kamera pokazuju da je majka devojčice krenula prema napuštenoj kući, a optuženi su bili u tom području. Rekonstrukcija događaja, prema tužilaštvu, potpuno se poklapa sa njihovim priznanjima.



- Naravno, problem ostaje to što telo Danke Ilić nije pronađeno, a u automobilu nisu otkriveni biološki tragovi. To otvara prostor za spekulacije. Ljudi me svakodnevno pitaju da li je moguće da je Danka živa, da li je možda oteta. Čak i majka devojčice trpi pritiske, suočava se sa optužbama da je ona umešana, što je dodatno otežalo čitavu situaciju.