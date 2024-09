Suđenje okrivljenom Uroš Blažić (22) koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro ljudi, a njih 12 teško ranio, danas se nastavlja u Specijalnom sudu u Beogradu. Na današnje ročište pozvano je deset ključnih svedoka, među kojima su Biljana Blažić, majka okrivljenog, njegov prijatelj Nikola Đorđević, rijaliti zvezda, kao i Uroševa bivša devojka A. D.

Uroš Blažić je na prethodnom suđenju u avgustu, podsetimo, hladnokrvno priznao zločin, ali nije želeo da pričao o krvavom piru koji je počinio te noći. Nakon okrivljenog Blažića, o krvoproliću, ali i o bolu koji im je nanesen nakon ubistva dece, svedočili su ožalošćeni članovi porodica koji su u trenu ostali bez naslednika i to bez ikakvog razloga. Atmosfera na suđenju tokom tri dana bila je i više nego napeta.

Sudija Višeg suda u Smederevu Lidija Jovanovski, koja sudi Blažiću i njegovom ocu, na prethodnom suđenju navela je da se pored saslušanja svedoka, planira i iznošenje dokaznog materijala, brojnih veštačenja koja se nalaze u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta 18. oktobra 2023, a koja je kasnije potvrđena od strane prvo Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu.

Biljana Blažić, majka ubice Uroša Blažića, kako smo ranije objavili, na saslušanju u VJT u Smederevu tokom istrage izjavila je "da njen sin nije problematičan, iako je morala da plati 1.000 evra jer je udario policajca!"

- Ne znam iz kog razloga je Uroš pobio te ljude! Nikada se nije žalio da ima neki problem, da nas ogovaraju u selu ili slično. Kada bi nam tražio novac dali bi mu, zaradio ga je baveći se poljoprivredom sa nama. Plaćali smo mu račune, a davali smo mu i za hranu. Nikada nismo imali probleme sa njim - rekla je Biljana Blažić u junu prošle godine i dodala da tog dana ništa nije naslućivalo da će doći do zločina.

Takođe, ona je u iskazu navela da je jedna žena pozvala Radišu Blažića, njenog supruga, na telefon te večeri gde mu je saopštila "da je Uroš ubio dvojicu." I da su bili šokiran zločinom koji je počinio njihov sin.

Zatim, očekuje se i svedočenje rijaliti zvezde Nikole Đorđevića, bivšeg dečka pevačice Sanje Vučić, koji je inače pre zločina promenio ime u Viktor. Blažić i Đorđević su bili prijatelji, a kobne večeri neposredno pre zločina su se i dopisivali. Đorđević je dva puta saslušavan u istrazi gde je detaljno ispričao da je upoznao okrivljenog na letovanju u Herceg Novom 2022. godine, kao i da su zatim postali dobri prijatelji koji su se posećivali i bili u svakodnevnoj komunikaciji.

Kurir je ranije ekskluzivno objavio prepisku na Vocapu između Uroša Blažiča, Viktora Đorđevića i devojke koju je i sam Blažić spomenuo u svojoj odbrani na sudu. Tako je Đorđević 4. maja 2023. u 22.14 sati od Blažića dobio poruku: "Izgoreo sam, sedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije Blažić je ostvario svoju jezivu pretnju i ubio prvu od devet žrtava, a u svom krvavom pohodu teško je ranio još 12 ljudi.

- Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom devojkom, a on mi je rekao: "Dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!". Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine menjaj!". Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgoreo sam". Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši dečko pevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se reši.

- Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu devojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla: "Da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

Jedan od pozvanih svedoka jeste i A. D. bivša devojka Uroša Blažića koja je, prema optužnici, detaljno opisala njihov odnos. Devojka je objasnila da su se upoznali kada je sezonski brala voće za njegove roditelje, u nadnici. Na početku kako smo pisali, tvrdila je da je veza sa masovnim ubicom bila dobra i skladna, sve dok on od nje nije zahtevao da napusti školovanje kako bi se udala za njega.

- Jednom prilikom kada sam spavala kod Uroša videla sam da ispod jastuka drži pištolj. Bio je sive boje sa crnom drškom. Pitala sam ga odakle mu pištolj, a on mi je rekao da je to njegov pištolj i da za njega ima dozvolu. Tražila sam da ga skloni i on je to uradio - rekla je ona i dodala da joj je Uroš rekao i da njegovi otac i deda imaju lovačke puške.

Inače, devojka A. D. je opisala i situaciju kada je Uroš Blažić bio agresivan prema njoj.

- Jednom se desila neprijatna situacija kada smo se posvađali u kolima, dok me je vraćao kući. Zaustavio je kola, izbacio me nasred puta u Malom Orašju i rekao: "Izađi da te ne bih udario!" Bio je veoma besan i ljut, nikad ga nisam videla takvog. Na kraju sam ga molila da me odveze kući, jedva je pristao.