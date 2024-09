- Sumnja se da je Predrag B. 2019. ubio slovenačkog državljanina po imenu Tomas i to iz službenog pištolja osumnjičene Kristine K. Sumnja se da je policijska službenica odvezla Predraga B. do napuštenog salaša u okolini Sombora, gde je on trebalo da se sastane sa izvesnim državljaninom Slovenije. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a on je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i muškarca izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega. Njih dvoje su tada, kako se sumnja, sakrili telo, a pištolj je ostao kod njega - podseća naš izvor na detalje filmskog slučaja.