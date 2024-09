On kaže da na vozilu nije video svetla, ali su bila upaljena četiri žmigavca. Sličan iskaz dala je i njegova supruga Danijela Sibinčić, koja nije mogla da se seti da li je vozilo bilo sivo ili plavo, ni da li su na njemu bila upaljena svetla. Ona kaže da su na to vozilo naišli oko 19.45 časova, odnosno u vreme sumraka. Posvedočila je da je vidljivost bila loša i da ta deonica puta nema rasvetu, te da nikoga nije videla izvan vozila.

Jaroslav Šinkarčuk iz Dervente je posvedočio da se kritične noći na putu mimoišao sa vozilom koje je vozač gurao putem. On kaže da se kretao prema Derventi i da je to vozilo bilo neobeleženo zbog čega je jedva uspio da ga ”promaši”.

On kaže da je na to vozilo naišao na nekih 200 metara od mesta gde se kasnije dogodila nesreća. Međutim, on tvrdi da se radilo o karavanu sive boje, registarskih oznaka Srbije. U iskazu iz istrage svedok je rekao da se radilo o sivom ”pežou 206”, ali to u sudnici nije mogao da potvrdi. Tužilac je pitao svedoka da li bi prepoznao vozilo, ukoliko mu pokaže fotografiju, i svedok je odgovorio potvrdno. Međutim, kada je vidio fotografiju ”pežoa”, Šinkarčuk je utvrdio da to nije vozilo na koje je naišao.