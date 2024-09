- Džonići su nam prve komšije, saznala sam da im se pokvarila nadzorna kamera pa se jedan od Goranovih sinova popeo na tavan da vidi šta nije u redu. Kako sam saznala, na tavanu ispod greda pronašao je oko tri i po hiljade evra za koje oni uopšte nisu znali pa su pretpostavili da ih je Goran sakrio. Plašeći se da bi mogli da budu uhapšeni kao saučesnici, jer su već bili u pritvoru sa ocem, odmah su pozvali policiju. Ja sam iz moje kuće to videla pa sam se raspitala o čemu se radi. Sigurna sam da je to novac koji je ukraden od mog mrtvog sina a verujem da to nije sve, da je Goran negde sklonio još para za šta njegova porodica možda ni ne zna - kazala nam je Stojanka Đokić.