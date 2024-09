Kako je navedeno u krivičnom zakoniku za prvo delo za koje tužilaštvo tereti starijeg Dragijevića, "ko zna da je neko lice učinilo krivično delo za koje se po zakonu može izreći doživotni zatvor ili zna samo da je takvo delo učinjeno pa to ne prijavi pre nego što su delo, odnosno učinilac otkriveni, kazniće se zatvorom do tri godine".

Zbog toga se postavlja pitanje zbog čega tužilaštvo tereti Dragijevića za neprijavljivanje krivičnog dela ili učinioca, kada je Radoslav Dragijević otac Dejana Dragijevića čije je delo, navodno, prikrivao, ali i zbog čega ga terete za to delo, s obzirom na to da mu je na teret stavljeno i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela? S obzirom na to da je, kako navodi tužilaštvo, u krivičnom delu delom i sam učestvovao, jasno je zbog čega ga ne bi prijavio.