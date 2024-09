- Sonja je sa tim momkom bila u vezi dve godine, od čega su godinu živeli zajedno u Apatinu. Međutim, pošto je konstantno trpila njegovo nasilje, ostavila ga je . On joj je i dalje pretio, presretao na ulici, dva puta je čak na silu držao po par sati zaključanu. Rešenje je videla u tome da ode u inostranstvo. U Austriji, u Lincu je pronašla posao i, nadala se, konačno i mir posle svega šta joj se dešavalo, započinje priču Sonjin otac .

Nažalost, sreća nije dugo potrajala, ni pola godine. U isti grad su doselili i roditelji S.B , a vrlo brzo za njima i on, navodno u posetu.

- Stravičan napad dogodio se oko 18 časova. Pre toga on je od Sonje tražio da mu vrati neku torbu zahtevajući da je donese na određenu lokaciju, na neki ulični parking. Kad se dovezla na to mesto uskočio je u automobil, prislonio joj nož ispod vrata i pretio da će je ubiti ukoliko mu se ne vrati . Pokušavajući da se izbori sa njim, nožem joj je probio šaku, zadobila je sedam ubodnih rana i četiri posekotine , prepričava Slobodan ono što mu je čerka ispričala.

U borbi sa njim, Sonja je uspela nekako da se oslobodi, udarajući ga nogom i grebući ga po licu. Otrčala je tako krvava do prve zgrade , pozvonila svim stanarima i, iako joj je on bio za petama, uspela da uđe u zgradu i zatvori vrata pre nego je sustigao.

- Nekako se popela do drugog sprata i tu se srušila. Sreća u nesreći je da je naišao čovek koji radi na hitnoj pomoći i koji joj je pružio prvu pomoć. Pozvao je hitnu i policiju. Sonja je odmah po prijemu u bolnicu operisana, jer je imala povrede nožem u delu levog plućnog krila. Ima i duboku, otvorenu rasekotinu veličine oko 8 cm sa leve strane stomaka i ozbiljnu povredu u predelu grudi. Koliko je sve ozbiljno potvrđuje i to da je još uvek u bolnici, dodaje Slobodan.

- Kako sam čuo, on je, navodno, priznao pokušaj ubistva, kao i to da će “dovršiti započeto”. Takođe, kako su mediji objavili, kad su ga pronašli na njemu su bile vidljive povrede, te se, kako piše, pretpostavlja da je nakon zločina koji je počinio pokušao da izvrši samoubistvo, kaže Slobodan, naglašavajući da je povod njegovog istupanja u javnost sasvim drugi, a to je upozorenje i roditeljima i svim nadležnim institucijama da se svaki vid nasilja, pretnji ili uznemiravanja mora shvatiti ozbiljno, jer se nikad ne zna šta je nasilnik sve spreman da uradi i kakvu tragediju time da izazove.