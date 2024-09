Ovo je juče u Specijalnom sudu u Beogradu rekao Nemanja Ilić kojeg je 4. maja prošle godine teško ranio Uroš Blažić . Kobnog dana Blažić je u Duboni i Malom Orašju ubio devetoro ljudi i još 12 ih ranio, a Ilić je juče na ročište u Specijalnom sudu doveden sanitetom. Ilić i godinu i posle ranjavanja teško hoda, na štakama je i ne može da sedi, već samo da stoji i leži. Tokom svedočenja Ilić je na govornici stajao na štakama, a ispričao je da su 4. maja povređene Anđela Stevanović i Andrijana Mitrović pozvale da ih odveze do Dubone gde su se družili, a on je otišao do spomenika u Malo Orašje gde je ubrzo ranjen.

- Video sam da je stvar ozbiljna, zato sam zvao tu devojku koja se svađala sa Urošem i rekao joj: "Nemoj da se svađaš sa njim, on je dečko sa sela, nema on taj žargon da se svađa." Ona mi je zatim rekla da će se on izvinjavati iz Urgentnog, što sam i rekao u prethodnom iskazu. Hteo sam da kažem da je Uroš trenirao i da je koristio steroide, ali se ne sećam da li je to radio ispred mene - rekao je Đorđević dok se sve vreme klatio i nameštao za govornicom.