- Njihova zakonska obaveza je da se sutra pojave na ročištu, dakle da se odazovu na poziv suda i ne mogu da se ne odazovu. Međutim, Zakon o krivičnom postupku dozvoljava, odnosno propisuje da lica koja su u bliskom krvnom srodstvu, onda mogu da ne svedoče pred sudom. Ovde se radi o užoj porodici okrivljenog, i oni su uradili nešto što zakon ne poznaje, odnosno oni su preko branioca okrivljenog predali neke izjave u kojima se pozivaju na pomenuto pravo da ne svedoče. To zakon ne poznaje zato što svedok ne može imati svog punomoćnika ili advokata u samom postupku, već oni moraju lično da dođu i da kažu šta imaju. To je to što se tiče zakonskog okvira. Međutim, što se tiče ljudskog, ako su već okrivljeni izjavili saučešće, ali su u svojoj odbrani hteli da iznesu da okrivljeni nije kriv, već da su tu postojale nekakve okolnosti koje zdrava logika ne može prihvatiti kao opravdanje za takav masakr. Moraju se pojaviti, ako ni zbog čega, makar zbog poštovanja prema tim žrtvama, porodicama... Na taj način da pokažu da im je žao zbog svega što se desilo, ali i da svedoče, to je ljudski. Zakonski sam rekao, ali je ljudski da pristupe i da daju odgovore koje porodice stradalih žele da čuju.