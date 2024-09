Deo novca za koji se sumnja da ga je penzionisani vatrogasac Goran Džonić iz aleksinačkog sela Moravac ukrao od brata Gorana Đokića kojeg je likvidirao sa porodicom, pronađen je nedavno, tri godine od svirepog zločina.

Kako kažu komšije ubice, novac je jedan od Džonićevih sinova pronašao na tavanu kada se popeo kako bi popravio jednu od nadzornih kamera koja se pokvarila. Odmah je sve prijavio policiji. Džonićev sin pronašao je oko 3.500 evra, a forenzička analiza je pokazala da se na novčanicama nalazi DNK ubijenog Gorana Džokića.

Stojanka Đokić, majka ubijenog Gorana Đokića potvrdila je ove informacije.

Često sanja novac

Baka Stojanka, na treću godišnjicu užasnog zločina, kada je ostala bez svojih najmilijih, je dodatno potresena i ovom vešću o pronalasku novca. Ona je potvrdila to da je novac nađen na tavanu, kako je i ona čula, ispod neke grede. Baka Stojanka kaže da sumnja da to nije konačno.

M.S.

"Prodao je kuću za 80.000 evra"

Branko Janačković, novinar koji je razgovarao sa Stojankom, kaže da ona sumnja da postoji još neki novac, pominje sumu od 200.000 evra.

- Baka Stojanka kaže da ona sanja taj novac da je zakopan na nekom mestu, na nekom brdu i da se stalno taj san ponavlja i da ona veruje da ta suma koja je pronađena nije konačna - kazao je Branko.

Goran je planirao da kupi stan za Lidiju, zato je imao dosta novca.

- Mislim da je u pitanju 200.000 evra. On je kuću prodao za 80.000 evra, i plus 30 godina je radio, imao je ušteđevinu. Srce me boli, po ceo dan kukam, i idem na njihov grob - priča baka Stojanka.

Baka Stojanka kaže da je Džonić sve znao, jer je pokojni Goran imao mnogo poverenja u njega.

- Pa sve je znao, on je u njega imao mnogo poverenja. Brat od ujaka, ko je mogao da pomisli da će to da uradi. Ja bi njega živog zapalila, ali ne mogu, kao što je on moju decu zapalio - plačući ističe Stojanka.

Da li bi Džonić zauvek ostati u zatvoru?

Advokat Marko Anđelković - Slijepčević objašnjava da Džonić verovatno nikada neće izaći iz zatvora, jer je u njegovom slučaju uslovni otpust nemoguć.

- To ćemo znati kad prođe 27 godina. Ako pitate za moju profesionalnu procenu, mislim da će jako teško u ovakvom slučaju moći da se dobije uslovni otpust. Uslovni otpust kao pravni institut predviđen je u situacijama kada niste izvršili najteže oblike krivičnih dela, već za neka druga krivična dela gde isto možete da dobijete kaznu od 15 i 20 godina, ali taj pojedinac ako kroz svoju rehabilitaciju zatvorsku pokaže dobro držanje, dobro vladanje, teoretska mogućnost postoji da se dobije uslovni otpust - kazao je on.

Džonića u zatvoru ne posećuje više niko, čak ni supruga.