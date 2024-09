Tokom predthodne noći došlo je do pucnjave između vođe navijača Partizana Nikole Vavića i još jedne osobe . Do obračuna je došlo nakon što je Vavić zapucao na mladića koji mu je ispod automobila postavljao eksploziv.

- Iza ovog obračuna stoji nesumnjivo interes i da se neko iz nekog kriminalnog kruga eliminiše. Ključna činjenica u ovom slučaju se zapravo sastoji u tome da obe strane, ni Vavić, ni lice koje prema njemu upotrebilo vatreno oružje, odbijaju saradnju. To nije retka pojava, ali je svakako okolnost koja znatno otežava policijsku istragu. O interesima možemo samo da nagađamo. Znajući prošlost učesnika u ovom krivično-pravnom događaju nije teško pretpostaviti.

Prema tome neophodno je strpljenje imajući u vidu ovo što sam već rekao kako bi policijski službenici do kraja izvršili svoj zadatak. Hoće li se to rasvetljati do kraja, videćemo - smatra advokat Radiša Roskić.