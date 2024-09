- Vratila sam se u kancelariju i s mobilnog telefona pozvala policiju, kasnije sam videla da je to bilo tačno u 8.38 sati, dva minuta pred kraj prvog časa. Po pitanjima koja su mi postavljena kada sam pozvala dežurnu službu, shvatila sam da sam ih prva obavestila o pucnjavi u školi. Pitala me je žena da li sam bezbedna, odgovorila sam joj "nemojte me to pitati, neko nas ubija u školi", a onda sam prekinula vezu. Dok sam pričala sa njom u pozadini se i dalje čula pucnjava - ispričala je Ivanka Jovanović.