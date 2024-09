- Mi smo saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu ali je trebalo da ponovo damo izjave i u Višem tužilaštvu, nakon što su preuzeli predmet. Međutim, kada smo došli juče dobili smo informaciju da je advokat roditelja ubice zatražio izuzeće Višeg i Apelacionog tužilaštva tužilaštava u Nišu. To je još jedan njihov manevar za dodatno odugovlačenje i rastezanje postupka jer sam ubeđen i siguran da apsolutno nikakvog osnova za to nema. Verovatno ih žulja to što je neko izvukao predmet iz fioke i krenuo da ga radi. Praktično se traži izmeštanje postupka iz Niša ali sam siguran sam da do toga neće doći jer za to nema osnova - kaže Mića Simić.