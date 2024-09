Dušan je bio strog gazda. Svi smo stajali mirno kada bi se on pojavio.

To su reči N. K., jednog od stotinu radnika koji su u periodu od aprila do kraja novembra 1999. zidali čuveno zdanje u Zemunu - u Šilerovoj ulici, gde su živele vođe " zemunskog klana ", Dušan Spasojević i Mile Luković.

- Kada smo došli na gradilište, radili su se temelji. Bilo je razmeravanje terena i vidim ja tako jednu rupu. Duboka tri metra. Pitao sam šta je to, a čujem "tu će da biju". Betonirano i nema ničega. Može da se spusti samo merdevinama. Možda se neko i šalio, ali ono što smo videli, i strah i ćutanje, kao i batine, nije bilo naivno, niti smešno - priča N. K. koji je želeo da ostane anoniman.

- Tukli su ga Duletovi ljudi jer nije hteo da proda neku kućicu u komšiluku. I nije on jedini dobio batine. Bio je tu jedan preduzimač, koji je u ulici ispod pravio zgradu. Trebali su mu radnici. Platio je duplo, samo da rade kod njega. A onda se pojavio Spasojević. Pitao je gde su ljudi i otišao do susednog gradilišta. I taj je dobio takve batine da je unakažen, a radnici su se vratili odmah - priča N. K.

Na pitanje kako se uopšte našao među ljudima koje je angažovao Dušan Spasojević, zvani Šiptar, on objašnjava da su svemu kumovale zemljačke veze.

- Kada je počela da se gradi Šilerova, pozvao me je stric, koji je sada pokojni, Dušan K., koji je bio građevinac. Poznavao je Spasojevića jer su zemljaci, iz okoline Leskovca. Svi građevinci su u početku bili "zemljaci", tako su se i zvali. Nisam imao posla i stric me je zvao da dođem na gradilište. On je bio tesar i istovremeno i kao nadzornik - priča N. K.