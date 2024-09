11.19 - Sudija odredila pauzu

11.16 - Lalić o detaljima ubistva Vukićevića i silovanja I. S.

Srđan Lalić : Sećam se udarao sam tog dečka motkom po nogama samo da bih mu zadao bol. Tada sam shvatio da on nije kapacitet da opservira bilo koga . Svi koji su bili unutra su nesumnjivo učestvovali u tome. To delo mi je ostalo najmanje upečatljivo jer smo imali ugrožene živote Veljka i Marka i ljude koji nas aktivno prate. Ovo je bila greota.

11.06 - Lalić: Zvicer je bio glavni

Srđan Lalić: Drogu je nabavljao Zvicer, on je bio glavni. Njegovi ljudi su bili Veljko i Marko. Imali su zaradu. 1,5 evro svako od njih je imao za gram droge. Sećam se da su 1 evro plaćali Dedi koji je to sve pakovao. Glavni su bili za kokain, a za marihuanu su bili zadužena braća Budimir. Oni su imali neki albansku šemu, ali je sve bilo u dogovoru sa "kavačkim klanom". Spid je takođe, rađen i to na stadionu. Što se tiče spida to sam radio ja i braća Budimir, ali i ostali članovi jer je to bilo veoma unosan posao.