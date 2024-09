- Kriva sam, ne treba mi advokat da me brani... Ubila sam dobrog čoveka! Zaslužila sam kaznu, nema potrebe da mi sudite, odmah me vodite na izdržavanje kazne. Neka me sud osudi na kaznu koju sam zaslužila - ovako je, prema rečima izvora Alo, Nataša S. pred tužiocem potvrdila da je izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradao Nemanja Kalajdžija.