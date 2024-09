Bojan, otac malog Edina Krstića (4) koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u niškom naselju Popovac , ogorčen je na sve koji utiču da se suđenje za smrt njegovog sina odugovlači i da ju kako on kaže, nema kraja.

- Ne mogu da shvatim da je moj sinčić izgubio život pre tri godine, a da se još uvek čeka neka pravda. Mi smo se iz Popovca preselili u Vlasotince i sada dolazim na svako ročište i potpuno sam uvek potresen jer vidim da se to produžuje i da ovom suđenju nema kraja. Ogorčen sam i ljut na sve - rekao je Bojan dodavši da ga i danas u kolima čeka majka pokojnog Edina, Kristina sa decom.

Slavoljub Jocić kome se dsudi za ovo teško deloje danas bio na sudu, a tereti se da je malog Edina udario nakon što se nije pridržavao saobraćajnih propisa. On je ranije negirao da je došlo do teške saobraćajne nesreće i da je poštovao saobraćajne propise. veštaci su međutim rekli da je on mogao u toj prilici da ima uvid gde se nalaze pešaci odnosno dečak na travnatoj površini. Suđenje se nastavlja krajem oktobra.