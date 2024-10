Trgovina drogom

Radili su za Zvicera

Svedok-saradnik je tokom jučerašnjeg suđenja rekao i da su Belivuk i Miljković radili direktno za Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana koji je trenutno u bekstvu.

Lalić: Drogu je nabavljao Zvicer, on je bio glavni. Njegovi ljudi su bili Veljko i Marko. Imali su zaradu 1,5 evro svako od njih je imao za gram droge. Sećam se da su jedan evro plaćali Dedi koji je to sve pakovao. Glavni su bili za kokain, a za marihuanu su bili zadužena braća Budimir. Oni su imali neku albansku šemu, ali je sve bilo u dogovoru sa kavačkim klanom. Spid je takođe rađen i to na stadionu. Što se tiče spida to sam radio ja i braća Budimir, ali i ostali članovi jer je to bilo veoma unosan posao.

Tužilac: Odakle pare klanu?

Lalić: Roba jednako novac. Zarađivali smo pare od likvidacija. Držali su obezbeđenja, čuvali su neka lica. Pare su dolazile i od automobila, ne znam da li su ih otimali ili su nešto drugo radili. Vidite, nisu oni neki uspešni biznismeni, nije ih to zanimalo.

Tužilac: Kako znate da je novac i droga od Radoja Zvicera?

Lalić: Znam, zato što mi je rekao Veljko Belivuk.