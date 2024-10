To su pokazale prepiske sa aplikacije "Skaj", gde se vidi da su pojedini Kavčani bili spremni da mu "živom vade oči".

Jedan od izvora “Vijesti” kazao je da je prema svim činjenicama do sada poznatim nesporno da je pucao profesionalac obučen za rukovanje poluautomatskim snajperskim oružjem - bivši vojnik, policajac, sportski lovac.

Objasnio je da ulazna i izlazna rana projektila - leva strana grudnog koša, govori da se radi o većem kalibru metka, koji je obezbedio da se nakon opaljenja izbegne uticaj nadmorske visine ili vetra na let ili pad projektila , da ne dođe do deformacije leta projektila, što obezbeđuje vrlo precizan pogodak:

- Da bi ispalio ovako precizan hitac, u odnosu na udaljenost i nadmorsku visinu, strelac - ubica je morao više puta uvežbavati, odnosno ‘upucavati’ oružje iz kojeg je pucao i to u uslovima koji su isti ili približno isti lokaciji i poziciji sa koje je pucano na žrtvu, što znači da je kako za uvežbavanje, ali i sami odabir mesta za kobni pucanj, ubica morao dobro poznavati teren.

- Kako bi izbegao da bude uočen, kamuflirao se, pritajio i ostao miran do pojavljivanja jasne mete i cilja... Činjenica da do sada na licu mesta nisu pronađeni materijalni tragovi koji bi mogli ukazivati na mogućeg počinioca, kao ni oružje ili čaura iz kojeg je ispaljen smrtonosni hitac, govori da je sve bilo profesionalno organizovano i izvedeno. Sintagma profesionalnih snajperista - "jedan hitac, jedan pogodak", još je jedna od činjenica koja potvrđuje osnovanost pretpostavke da se radi o profesionalnom i obučenom ubici, koji ne puca prvi put sa ove daljine, budući da je ubica ispalio samo jedan smrtonosni hitac. Ubica je ili imao dobru logistiku ili odlično poznaje grad i teren, ukoliko do sada nema svedoka ili očevidaca njegovog kretanja tokom dolaska ili nakon odlaska sa mesta zločina - rečeno je “Vijestima”.