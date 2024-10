- Tog dana Draganu je bio rođendan i on je sa jednim rođakom i prijateljima bio u kafiću. Kada su krenuli kući, idući preko mosta iznad Jone, on je skočio. Prijatelji i rođak odmah su pozvali policiju i Hitnu pomoć. Njegovo telo iz vode je izvučeno sutradan oko 10 sati - kaže izvor i dodaje da istražitelji utvrđuju da li je njegova smrt splet nesrećnih okolnosti ili je u pitanju možda ubistvo iz nehata .

Meštani sela kod Kragujevca, odakle je stradali Vuković, kažu za Kurir da su svi neutešni nakon saznanja da je on preminuo.

Naša sagovornica kaže, da su oni došli do određenih saznanja o tome kako se desila tragedija, ali da to još nije zvanično potvrđeno.

- Priča se da je društvo to veče malo više popilo i da su došli do mosta. Onda je usledila neka šala, odnosno opklada i Dragan je valjda izgubio i morao je da skoči u reku. Skočio je, ali nažalost nije isplivao. To je jedna od verzija nesreće.