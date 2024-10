- Meni je rečeno da osim te masaže ne smem da radim ništa drugo jer je to zakonom zabranjeno. U ponudi salona u kom sam ja radila nije bilo "milki" masaže, a znam da su imali tri stana. Ja sam radila prvo u Zemunu, pa na Novom Beogradu. Čula sam da su druge devojke u drugim stanovima pružale "milki" masažu, ali ja to nisam videla. Kako su mi objasnili, to je masaža na stolu koji ima dve rupe, za glavu i za intimnu regiju. Klijent leži, a devojka mu ispod stola masira intimnu regiju, a on to gleda kroz rupu - izjavila je, pa navela da su u salonu imali službeni telefon i da se ona uglavnom čula sa okrivljenim Milošem Panićem. Kako je dodala, on joj je u telefonski imenik bio upisan pod imenom "sin Dragan".