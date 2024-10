- Taj dan je izgledao tako da sam se smejala iz sveg glasa, jer nisam mogla da poverujem da se to zaista desilo. Kada su svi iz porodice počeli da zovu i plaču na telefon, sve sam manje verovala da je to istina. Sama sam ubeđivala roditelje da ću čim dođem u Trebinje sve da rešim kao i uvek, pa i to i da to nije istina. Jer kroz život sam navikla da se sve reši, pa sam mislila da i to mogu. Toliko nisam verovala da sam svoju sestru zvala od Sarajeva do Trebinja na telefon u nadi da će se javiti. Poginula je na peti rođendan moga sina. Od ogromne sreće do prevelike doživotne tuge. Da volim i mrzim najviše na svetu taj datum – rekla je ona pre nekoliko godina za Blic.